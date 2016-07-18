Воинские части Казахстана переведены на усиленный режим несения службы

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ "В связи с введением в городе Алматы красного уровня террористической опасности воинские части и учреждения ВС Казахстана переведены на усиленный режим несения службы". Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Казахстана, об этом говорится в заявлении министерства обороны этой страны.

Согласно заявлению, дополнительно усилена охрана объектов хранения оружия и боеприпасов.

"Вместе с тем сообщаем, что информация о нападении на воинские части в городе Капшагай, распространяемая в социальных сетях не соответствует действительности", - говорится в сообщении Минобороны страны.

Напомним, в Алматы неизвестные открыли стрельбу по полицейским, в результате чего погибли несколько сотрудников правоохранительных органов, еще несколько получили ранения. Один из нападавших был задержан, еще один в розыске.