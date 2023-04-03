Военным в Армении запретят пользоваться смартфонами и выступать на митингах

В Армении военнослужащим запретят использовать смартфоны во время несения службы.

В Армении военнослужащим запретят использовать смартфоны во время несения службы.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, соответствующий проект представлен на заседании комиссии по обороне и вопросам безопасности Нацсобрания.

Поправки к закону "О военной службе и статусе военнослужащего" и Кодекс об административных правонарушениях представил замминистра обороны Армении Арман Саркисян.

Также будет введен запрет на участие в митингах или других подобных мероприятиях, связанных с проявлением общественного недовольства, – в военной или иной другой служебной форме.

"Военнослужащим запрещается лично или в коллективном формате выступать с публичными призывами или заявлениями по делам службы или политическим вопросам", - сказал Саркисян.

Кроме того, военные не будут иметь права сообщать, обсуждать данные о службе, публиковать видео и фото в СМИ и интернете без письменного разрешения вышестоящего руководства.

Еще одно нововведение – контрактные военнослужащие получат возможность служить еще до 10 лет, после того, как достигнут порогового возраста (ежегодное продление). Бывшие старшие и высшие офицеры также получат возможность вернуться на службу в качестве контрактных военнослужащих.

Поправка к Административному кодексу предполагает введение штрафа за незаконное ношение действующей формы гражданами, не имеющими на это право.

Говоря о повышении дисциплины в вооруженных силах, Саркисян отметил, что после внесения изменений время нахождения солдат-срочников в дисциплинарных ротах (за дисциплинарные нарушения) не будет вычитаться из срока службы.