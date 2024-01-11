Военным следователям в Армении могут разрешить носить при себе автоматы

Следователи главного военного следственного управления СК Армении могут получить право носить при себе боевые автоматы.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, соответствующие поправки к закону "Об обороте оружия" приняты на заседании парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности.
В ходе заседания замглавы МВД Арпине Саркисян сообщила, что это связано со спецификой работы военных следователей.
Документ предстоит обсудить на пленарной сессии Национального Собрания Армении.
Закон "Об обороте оружия" вступил в силу 1 июня 2023 года. После этого было предложено внести в документ ряд изменений.