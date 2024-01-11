О нас

Военным следователям в Армении могут разрешить носить при себе автоматы

Военным следователям в Армении могут разрешить носить при себе автоматы Следователи главного военного следственного управления СК Армении могут получить право носить при себе боевые автоматы.
В регионе
11 января 2024 г. 11:50
Военным следователям в Армении могут разрешить носить при себе автоматы

Следователи главного военного следственного управления СК Армении могут получить право носить при себе боевые автоматы.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, соответствующие поправки к закону "Об обороте оружия" приняты на заседании парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности.

В ходе заседания замглавы МВД Арпине Саркисян сообщила, что это связано со спецификой работы военных следователей.

Документ предстоит обсудить на пленарной сессии Национального Собрания Армении.

Закон "Об обороте оружия" вступил в силу 1 июня 2023 года. После этого было предложено внести в документ ряд изменений.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Military investigators in Armenia may start carrying machine guns

Самое важное

Президент Ильхам Алиев: В качестве президента COP29 Азербайджан будет играть особую роль
Президент Ильхам Алиев: В качестве президента COP29 Азербайджан будет играть особую роль
10 января 2024 г. 22:30
Президент: Председательство в ДН дало незаменимый опыт в руководстве крупнейшей после ООН международной структурой
Президент: Председательство в ДН дало незаменимый опыт в руководстве крупнейшей после ООН международной структурой
10 января 2024 г. 22:13
Президент Азербайджана: Вопрос восьми сел, которые сегодня находятся под оккупацией, постоянно стоит на повестке дня
Президент Азербайджана: Вопрос восьми сел, которые сегодня находятся под оккупацией, постоянно стоит на повестке дня
10 января 2024 г. 21:43
Президент Ильхам Алиев: В ближайшем будущем мы откроем водохранилище Конделенчай в Физули
Президент Ильхам Алиев: В ближайшем будущем мы откроем водохранилище Конделенчай в Физули
10 января 2024 г. 21:40
В этом году еще в пять городов будут возвращены бывшие вынужденные переселенцы
В этом году еще в пять городов будут возвращены бывшие вынужденные переселенцы
10 января 2024 г. 21:38
Президент Ильхам Алиев раскрыл имена тех, с кем он больше всего говорил во время Второй Карабахской войны
Президент Ильхам Алиев раскрыл имена тех, с кем он больше всего говорил во время Второй Карабахской войны
10 января 2024 г. 21:36
Президент: В этом году в Карабахе, Восточном Зангезуре будут продолжены все инфраструктурные проекты
Президент: В этом году в Карабахе, Восточном Зангезуре будут продолжены все инфраструктурные проекты
10 января 2024 г. 21:34
Президент Ильхам Алиев: В мирном договоре мы не нуждаемся ни в каких гарантах
Президент Ильхам Алиев: В мирном договоре мы не нуждаемся ни в каких гарантах
10 января 2024 г. 21:30
Президент Азербайджана: Франция – это страна, вооружающая Армению и готовящая ее к очередной войне
Президент Азербайджана: Франция – это страна, вооружающая Армению и готовящая ее к очередной войне
10 января 2024 г. 21:22
Президент: Если Зангезурский коридор не будет открыт, то мы не намерены открывать границу с Арменией в каком-либо другом месте
Президент: Если Зангезурский коридор не будет открыт, то мы не намерены открывать границу с Арменией в каком-либо другом месте
10 января 2024 г. 21:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi