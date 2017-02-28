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    Военный в Грузии выстрелил в себя из автомата

    Находящийся в наряде на военной базе села Уплисцихе военнослужащий выстрелил в себя из автоматического оружия и получил тяжелые ранения

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Находящийся в наряде на военной базе села Уплисцихе (регион Шида Картли) военнослужащий выстрелил в себя из автоматического оружия и получил тяжелые ранения.

    Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, инцидент произошел во вторник.

    "Через несколько минут после случившегося его отвезли в медицинское учреждение, где срочно прооперировали. По оценкам врачей, к этому времени его состояние стабильно тяжелое", - сказано в заявлении на сайте министерства обороны.

    В больнице находятся заместитель министра обороны Грузии Заал Капанадзе и представители медицинского департамента Генштаба ВС Грузии.

    О случившемся проинформировали членов семьи раненого военнослужащего. Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства", что карается ограничением свободы сроком до 3 лет или лишением свободы сроком от 2 до 4 лет. Дело расследует Военная полиция министерства обороны Грузии.

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