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    Военный самолет США провел оперативную разведку около побережья Крыма

    Самолет вел разведку к юго-западу от Севастополя

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Патрульный противолодочный самолет ВМС США Р-8А Poseidon в понедельник осуществил очередной разведывательный полет около южного побережья Крыма.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные западных сайтов, которые отслеживают передвижения военной авиации.

    По некоторым данным, судно с бортовым номером 168756, а также позывным PS176, вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Самолет вел разведку к юго-западу от Севастополя.

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