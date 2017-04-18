Военный самолет США провел оперативную разведку около побережья Крыма

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Патрульный противолодочный самолет ВМС США Р-8А Poseidon в понедельник осуществил очередной разведывательный полет около южного побережья Крыма.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные западных сайтов, которые отслеживают передвижения военной авиации.

По некоторым данным, судно с бортовым номером 168756, а также позывным PS176, вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Самолет вел разведку к юго-западу от Севастополя.