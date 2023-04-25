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Военный самолет Bayraktar Kızılelma и БПЛА Bayraktar Akıncı совершили параллельный полет

Военный самолет Bayraktar Kızılelma и БПЛА Bayraktar Akıncı совершили параллельный полет Испытания беспилотного военного самолета Bayraktar Kızılelma продолжаются в соответствии с намеченным графиком. Bayraktar Kızılelma и ударный БПЛА Bayraktar Akıncı совершили полет на очень близком друг от друга расстоянии.
В регионе
25 апреля 2023 г. 11:15
Военный самолет Bayraktar Kızılelma и БПЛА Bayraktar Akıncı совершили параллельный полет

Испытания беспилотного военного самолета Bayraktar Kızılelma продолжаются в соответствии с намеченным графиком. Bayraktar Kızılelma и ударный БПЛА Bayraktar Akıncı совершили полет на очень близком друг от друга расстоянии.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщили в компании Baykar .

"Bayraktar Kızılelma, взлетевший с учебно-испытательного центра Akıncı в районе Чорлу северо-западной провинции Текирдаг, совершил параллельный полет с БПЛА Bayraktar Akıncı, что позволило определить возможности согласования действий двух летательных аппаратов", - сказано в сообщении.

Серийное производство Bayraktar Kızılelma, который будет презентован в рамках технологического фестиваля TEKNOFEST-2023 в Стамбуле (27 апреля-1 мая), намечено на 2024 год.

Отметим, что БПЛА Bayraktar Kızılelma, также как и ударный БПЛА Bayraktar TB3, способны использовать короткие взлетно-посадочные полосы, в том числе, дислоцироваться на флагмане ВМС Турции TCG Anadolu.

Тестовые полеты Bayraktar Kızılelma с борта TCG Anadolu намечены на 2025 год.

Беспилотный самолет турецкой разработки развивает скорость в 630 км/ч. Аппарат весом до 8,5 тонн способен нести груз в 1,5 тонн. Самолет может выполнять операции в автономном режиме.

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Версия на азербайджанском языке “Bayraktar Kızılelma” döyüş təyyarəsi və “Bayraktar Akıncı” PUA-sı paralel uçuş həyata keçirib
Версия на английском языке Military aircraft Bayraktar Kizilelma, UAV Bayraktar Akinci implement parallel flight

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