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Военный комиссар Татарстана запретил всем военнообязанным покидать города и районы

Военный комиссар Татарстана запретил всем военнообязанным покидать города и районы В Татарстане всем военнообязанным, находящимся в запасе, запрещено покидать свои города и районы.
В регионе
22 сентября 2022 г. 11:59
Военный комиссар Татарстана запретил всем военнообязанным покидать города и районы

В Татарстане всем военнообязанным, находящимся в запасе, запрещено покидать свои города и районы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, такой приказ издал военный комиссар республики Сергей Погодин.

Он опубликован в газете "Республика Татарстан" (используется для официального опубликования документов властей региона). Также военный комиссар сообщил, что в рамках мобилизации жители и организации должны "доставить исправные автомобильные транспортные средства, дорожно-строительные, подземно-транспортные и другие машины и механизмы" в военкоматы, согласно их нарядам.

"Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военных комиссариатов муниципальных образований, выезд за пределы района (города) временно запрещается",— сказано в документе.

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Версия на английском языке Tatarstan's military commissar forbids all those liable for military service to leave cities and regions

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