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Военный эксперт: Турция — не инструмент государств, поддерживающих терроризм внутри НАТО

Военный эксперт: Турция — не инструмент государств, поддерживающих терроризм внутри НАТО Позиция Турции в отношении членства Швеции и Финляндии в НАТО направлена ​​на то, чтобы другие страны-члены альянса также реагировали конкретно и бескомпромиссно на РПК, YPG и FETO».
В регионе
21 мая 2022 г. 08:53
Военный эксперт: Турция — не инструмент государств, поддерживающих терроризм внутри НАТО

Позиция Турции в отношении членства Швеции и Финляндии в НАТО направлена ​​на то, чтобы другие страны-члены альянса также реагировали конкретно и бескомпромиссно на РПК, YPG и FETO».

Об этом в заявлении турецкому бюро Report сказал военный эксперт Абдуллах Агар.

Эксперт отметил, что, если НАТО займет военно-политическую позицию в интересах Турции в этом вопросе, можно будет говорить о реальном оборонном пакте.

«Наша цель не в том, чтобы помешать Швеции и Финляндии вступить в НАТО или получить от этого небольшую прибыль».

А.Агар также заявил о значении Турции в НАТО: «Турция является оплотом НАТО на Ближнем Востоке и Кавказе. Другие члены НАТО также должны понимать, что Турция — не инструмент для кругов и государств, поддерживающих терроризм внутри альянса».

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Версия на английском языке Military expert: Turkiye is not a toy for states that support terrorism within NATO
Версия на азербайджанском языке Hərbi ekspert : “Türkiyə NATO daxilində terror dəstəkçisi olan dövlətlərin oyuncağı deyil”

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