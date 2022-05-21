Военный эксперт: Турция — не инструмент государств, поддерживающих терроризм внутри НАТО

Позиция Турции в отношении членства Швеции и Финляндии в НАТО направлена ​​на то, чтобы другие страны-члены альянса также реагировали конкретно и бескомпромиссно на РПК, YPG и FETO».

Позиция Турции в отношении членства Швеции и Финляндии в НАТО направлена ​​на то, чтобы другие страны-члены альянса также реагировали конкретно и бескомпромиссно на РПК, YPG и FETO».

Об этом в заявлении турецкому бюро Report сказал военный эксперт Абдуллах Агар.

Эксперт отметил, что, если НАТО займет военно-политическую позицию в интересах Турции в этом вопросе, можно будет говорить о реальном оборонном пакте.

«Наша цель не в том, чтобы помешать Швеции и Финляндии вступить в НАТО или получить от этого небольшую прибыль».

А.Агар также заявил о значении Турции в НАТО: «Турция является оплотом НАТО на Ближнем Востоке и Кавказе. Другие члены НАТО также должны понимать, что Турция — не инструмент для кругов и государств, поддерживающих терроризм внутри альянса».