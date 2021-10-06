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Военный эксперт: Граждане Ирана стекаются в Гюмри, возможны провокации против России

Военный эксперт: Граждане Ирана стекаются в Гюмри, возможны провокации против России "Граждане Ирана интенсивно арендуют дома в армянском городе Гюмри".
В регионе
6 октября 2021 г. 17:28
Военный эксперт: Граждане Ирана стекаются в Гюмри, возможны провокации против России
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"Граждане Ирана интенсивно арендуют дома в армянском городе Гюмри".

Как сообщает Report, об этом заявил военный эксперт Адалят Вердиев.

Он подчеркнул, что активность иранцев в Гюмри вызывает ряд вопросов: "Я попытался выяснить причину особого интереса граждан Ирана к Гюмри. По информации, которую я получил из надежных источников, некоторые из них занимаются шпионажем против России. Из этих домов удобно наблюдать за дорогой, ведущей к 102-й российской военной базе. Вне всякого сомнения, поселившиеся в этих домах граждане Ирана имеют возможность отслеживать и фиксировать материальные ресурсы, поступающие на российскую базу или вывозимые оттуда.

По информации того же источника, иранские спецслужбы используют в качестве инструмента шпионажа армянских женщин, которые служат российским военным.

Несмотря на кратковременное пересечение интересов, Иран рассматривает Россию как своего стратегического конкурента на Кавказе. Иранские спецслужбы осуществляют в Гюмри активную деятельность, и не исключено, что в ближайшее время эти группы совершат провокации против России".

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Версия на английском языке Iranian citizens in Armenia’s Gyumri might be spying against Russia - expert
Версия на азербайджанском языке Hərbi ekspert: "İran vətəndaşları Gümrüyə axışır, Rusiyaya qarşı təxribatlar ola bilər"

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