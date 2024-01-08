Военный аналитик рассказал о новых конфликтах в 2024 году

В 2024 году в мире могут появиться новые горячие точки.

В 2024 году в мире могут появиться новые горячие точки.

Как передает Report, об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на военного аналитика, старшего научного сотрудника Академии военных наук Владимира Прохватилова.

По словам эксперта, новые конфликты могут возникнуть на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Прохватилов считает, что Запад планирует госпереворот в Казахстане.

"Меня тревожит ситуация в Центральной Азии, где США и Великобритании просто по всем направлениям активизировались и пытаются оторвать Казахстан от России. Не исключаю, что Запад попытается повторить январский путч 2022 года", - заявил Прохватилов.

В январе 2022 года в Казахстане прошли массовые протесты. Жители городов Жанаозен и Актау на западе республики выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алмату - бывшую столицу и крупнейший город Казахстана.

3 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал причинами массовых беспорядков и попытки государственного переворота в стране в 2022 году нерешенные социально-экономические проблемы и общий застой.