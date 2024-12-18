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Военные Южной Кореи проведут учения по борьбе с БПЛА

Военные Южной Кореи проведут учения по борьбе с БПЛА Южнокорейские военные проведут учения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) условного противника 19 декабря.
В регионе
18 декабря 2024 г. 09:15
Военные Южной Кореи проведут учения по борьбе с БПЛА

Южнокорейские военные проведут учения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) условного противника 19 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

"Во второй половине дня 19 декабря вооруженные силы проведут под руководством комитета начальников штабов общевойсковые учения четвертого квартала, направленные на совершенствование навыков по реагированию на проникновение северокорейских малых беспилотников", - заявили в комитете.

Беспилотники будут иметь условный характер, сценарий учений предполагает их вторжение в районе Желтого и Японского морей, а также в тыловых районах. Южнокорейские военные должны обнаружить, отследить и сбить условные цели, при этом стрельба боевыми припасами не планируется. Принимать участие будут командование сухопутными операциями армии, командование операциями флота и ВВС.

Военные предупреждают местных жителей о возможности возникновения неудобств, связанных с шумом.

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