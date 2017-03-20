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    Военные учения "Достойный партнер - 2017" пройдут в Грузии в июле

    В учениях примут участие военнослужащие из 10 стран, в том числе Азербайджана

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Многонациональные военные учения "Достойный партнер — 2017" под девизом "Сила в партнерстве" пройдут в третий раз подряд в Грузии в конце июля этого года. Как сообщает Report, об этом  говорится в сообщении на сайте министерства обороны Грузии.

    Военные из стран-членов и партнеров НАТО уже находятся в Грузии и ведут работы по планировке учений. Грузинские военнослужащие вместе со своими коллегами из разных стран на военной базе "Вазиани" близ Тбилиси обсудили вопросы, связанные с деталями проведения учений.

    В этом году учения будут самыми масштабными. Помимо грузинских военных в них примут участие военнослужащие из 10 стран членов и партнеров НАТО — США, Великобритании, Германии, Турции, Испании, Румынии, Словении, Армении, Азербайджана и Украины.

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