Военные учения "Достойный партнер - 2017" пройдут в Грузии в июле

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Многонациональные военные учения "Достойный партнер — 2017" под девизом "Сила в партнерстве" пройдут в третий раз подряд в Грузии в конце июля этого года. Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении на сайте министерства обороны Грузии.

Военные из стран-членов и партнеров НАТО уже находятся в Грузии и ведут работы по планировке учений. Грузинские военнослужащие вместе со своими коллегами из разных стран на военной базе "Вазиани" близ Тбилиси обсудили вопросы, связанные с деталями проведения учений.

В этом году учения будут самыми масштабными. Помимо грузинских военных в них примут участие военнослужащие из 10 стран членов и партнеров НАТО — США, Великобритании, Германии, Турции, Испании, Румынии, Словении, Армении, Азербайджана и Украины.