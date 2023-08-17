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Военные учения Беларуси и Китая запланированы на 2024 год

Военные учения Беларуси и Китая запланированы на 2024 год Совместные военные учения Беларуси и Китая запланированы на 2024 год.
В регионе
17 августа 2023 г. 12:33
Военные учения Беларуси и Китая запланированы на 2024 год

Совместные военные учения Беларуси и Китая запланированы на 2024 год.

Как передает Report, об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Александра Лукашенко Telegram-канал "Пул первого".

В публикации отмечается, что Лукашенко сейчас в Минске проводит переговоры с находящимся с визитом в Беларуси министром обороны КНР Ли Шанфу.

"Происходит регулярный обмен делегациями; проводится обучение представителей ВС Беларуси и НОАК в военных учебных заведениях обеих стран; проходят совместные военные учения и тренировки на территориях Беларуси и Китая. Очередные маневры запланированы на 2024 год", - сказано в сообщении.

В рамках трехдневного рабочего визита глава Минобороны КНР обсудит актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества. Это первый визит такого высокого уровня по линии министерств оборон Китая и Беларуси за последние пять лет.

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