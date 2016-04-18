​Военные структуры Туркменистана на границе с Афганистаном приведены в состояние повышенной боеготовности

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ На юге Марыйского велаята Туркменистана с начала апреля наблюдается напряженная обстановка. Как передает Report со ссылкой на издание "Хроника Трукменистана", пограничные и военные структуры страны приведены в состояние повышенной боеготовности.

Повышенные меры безопасности, передислокация войск и тяжелой техники в пограничном регионе, как утверждают источники издания, являются превентивными мерами в связи с обострившейся ситуацией у туркмено-афганской границы.

В непосредственной близости от границы уже три недели идут бои между правительственными войсками Афганистана и боевиками движения "Талибан". Туркменские власти опасаются, что боевые действия могут переместится на территорию их страны.

В усиленном режиме работают и правоохранительные службы. В Серхетабад (бывшая Кушка) и Тахтабазар пропускают людей только с местной пропиской. Проверка осуществляется на блокпотстах, установленных на автотрассах Мары—Серхетабад, Мары—Тахтабазар и у других приграничных селений.

Передислокация туркменских воинских подразделений и техники, а также прибытие в регион дополнительных подкреплений осуществляется в ночное время.