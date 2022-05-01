Военные РФ В Херсоне похитили депутата

В Херсонской области российские военные похитили депутата Новокаховского городского совета Игоря Протоковило.

В Херсонской области российские военные похитили депутата Новокаховского городского совета Игоря Протоковило.

Как передает Report, об этом заявила Каховская городская территориальная громада на своей странице в Facebook.

"19 апреля из собственного дома военными РФ был забран житель Новой Каховки, депутат Новокаховского городского совета, руководитель дачного поселка Протоковило Игоря Анатольевича (1989 г. р.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на сейчас местонахождение Протоковило неизвестно.