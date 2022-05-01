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Военные РФ В Херсоне похитили депутата

Военные РФ В Херсоне похитили депутата В Херсонской области российские военные похитили депутата Новокаховского городского совета Игоря Протоковило.
В регионе
1 мая 2022 г. 15:09
Военные РФ В Херсоне похитили депутата

В Херсонской области российские военные похитили депутата Новокаховского городского совета Игоря Протоковило.

Как передает Report, об этом заявила Каховская городская территориальная громада на своей странице в Facebook.

"19 апреля из собственного дома военными РФ был забран житель Новой Каховки, депутат Новокаховского городского совета, руководитель дачного поселка Протоковило Игоря Анатольевича (1989 г. р.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на сейчас местонахождение Протоковило неизвестно.

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Версия на английском языке Russian military kidnaps deputy in Ukraine's Kherson
Версия на азербайджанском языке Rusiya hərbçiləri Xerson vilayətində deputatı qaçırıblar

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