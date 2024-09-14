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Военные на учениях успешно отразили атаку на нефтедобывающую вышку на Каспии

Военные на учениях успешно отразили атаку на нефтедобывающую вышку на Каспии Экипажи кораблей Каспийской флотилии вместе с морской пехотой отразили атаку условного противника на нефтедобывающую вышку в Каспийском море в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Океан-2024".
В регионе
14 сентября 2024 г. 12:48
Военные на учениях успешно отразили атаку на нефтедобывающую вышку на Каспии

Экипажи кораблей Каспийской флотилии ВМФ РФ вместе с морской пехотой отразили атаку условного противника на нефтедобывающую вышку в Каспийском море в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Океан-2024".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны России.

"В ходе стратегических командно-штабных учений "Океан-2024" (СКШУ) экипажи кораблей Каспийской флотилии совместно с подразделением морской пехоты отработали задачи по отражению атаки "противника" на нефтедобывающую вышку, расположенную в морской акватории, и организовали охрану и оборону важного инфраструктурного объекта", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что боевые пловцы и водолазы-разведчики провели разведку вблизи стратегического объекта и обеспечили безопасный подход штурмовой группы для его захвата под контроль.

Отметим, что СКШУ "Океан-2024" проходит 10 -16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.

В маневрах задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тыс. личного состава.

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