У берегов Ирана задержан танкер с более 700 тыс. литров контрабандной нефти

Военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали в Персидском заливе танкер с более 700 тыс. литров контрабандной нефти.

Военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали в Персидском заливе танкер с более 700 тыс. литров контрабандной нефти.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заявление КСИР.

Согласно заявлению, танкер Pearl G под флагом Того был задержан в районе месторождения "Араш" 26 июля. В момент задержания на танкер перегружалось контрабандное топливо с иранского судна.

На борту находились девять членов экипажа, все они являются гражданами Индии. Сам танкер, как отмечает агентство, принадлежит гражданину Ирака, проживающему в Дубае.