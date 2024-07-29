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У берегов Ирана задержан танкер с более 700 тыс. литров контрабандной нефти

У берегов Ирана задержан танкер с более 700 тыс. литров контрабандной нефти Военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали в Персидском заливе танкер с более 700 тыс. литров контрабандной нефти.
В регионе
29 июля 2024 г. 14:37
У берегов Ирана задержан танкер с более 700 тыс. литров контрабандной нефти

Военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали в Персидском заливе танкер с более 700 тыс. литров контрабандной нефти.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заявление КСИР.

Согласно заявлению, танкер Pearl G под флагом Того был задержан в районе месторождения "Араш" 26 июля. В момент задержания на танкер перегружалось контрабандное топливо с иранского судна.

На борту находились девять членов экипажа, все они являются гражданами Индии. Сам танкер, как отмечает агентство, принадлежит гражданину Ирака, проживающему в Дубае.

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Версия на английском языке Iranian Navy seizes tanker with over 700,000 liters of smuggled oil

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