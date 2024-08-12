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Военные делегации более 80 государств примут участие в форуме "Армия-2024" в РФ

Военные делегации более 80 государств примут участие в форуме "Армия-2024" в РФ Военные делегации 83 государств примут участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2024", который пройдет в период с 12 по 14 августа в Московской области.
В регионе
12 августа 2024 г. 10:02
Военные делегации более 80 государств примут участие в форуме Армия-2024 в РФ

Военные делегации 83 государств примут участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2024", который пройдет в период с 12 по 14 августа в Московской области.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что 39 из 83 делегаций возглавляют главы минобороны и начальники генеральных штабов.

На форуме будут представлены экспозиции и индивидуальные стенды предприятий оборонной промышленности Беларуси, Ирана, Индии, Китая. В работе форума задействованы представители более 120 иностранных компаний, добавили в Минобороны РФ.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada 80-dən çox ölkənin iştirakı ilə “Ordu-2024” forumu keçirilir
Версия на английском языке Military delegations from over 80 countries to attend Army-2024 Forum in Russia

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