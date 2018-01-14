Военнослужащий турецкой армии погиб при нападении боевиков РПК

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере один турецкий военнослужащий погиб, еще трое получили ранения в результате нападения на юго-востоке Турции. Как передает Report, об этом сообщает газета Hürriyet.

По данным издания, боевики террористической группировки Рабочая партия Курдистана (РПК) обстреляли армейские позиции из гранатомета в уезде Чукурджа, провинции Хаккяри. Силы безопасности республики начали операцию по поиску нападавших боевиков.