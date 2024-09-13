Военнослужащий покончил с собой в Военном институте Сухопутных войск в Алматы

В Алматы на территории Военного института покончил с собой военнослужащий-контрактник.

В Алматы на территории Военного института покончил с собой военнослужащий-контрактник.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на сообщение пресс-службы Военного института Сухопутных войск.

"12 сентября текущего года на территории инженерного городка Военного института Сухопутных войск обнаружено тело военнослужащего по контракту, 1980 г.р., без признаков жизни. По предварительной причине, военнослужащий совершил суицид через повешение", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по факту возбуждено уголовное дело для выяснения причины и обстоятельства инцидента. Проводятся следственные мероприятия.