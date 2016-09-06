В Карабахе военнослужащий армянской армии погиб в результате насилия

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ На оккупированных территориях Азербайджана - в Нагорном Карабахе обнаружен труп военнослужащего армянской армии с многочисленными синяками. Как сообщает Report со ссылкой на news.am, об этом говорится в результатах судебно-медицинской экспертизы.

Согласно информации, на теле обнаруженного мертвым 17 июня на спортплощадке Гранта Григоряна были синяки, по всей видимости, от сдавливания рукой. Экспертиза также подтвердила, что причиной смерти было огнестрельное ранение.

Напомним, что уголовное дело было возбуждено по статье "доведение до самоубийства". Арестован командир роты В.Балаян. Ему предъявлено обвинение в побоях подчиненного и оскорблении.