Военнослужащий армии Армении умер от огнестрельного ранения

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ 21 апреля в одной из воинских частей города Вайк Вайоцдзорской области Армении скончался военнослужащий-контрактник Нарек Исилов 1986 года рождения.

Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом подтвердил пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованисян.

По предварительным данным, Н.Исилов получил cмертельное огнестрельное ранение, выстрел был произведен в результате нарушения младшим сержантом правил обращения с оружием при чистке закрепленного за ним автомата.

Возбуждено уголовное дело.