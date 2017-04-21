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    Военнослужащий армии Армении умер от огнестрельного ранения

    Возбуждено уголовное дело

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ 21 апреля в одной из воинских частей города Вайк Вайоцдзорской области Армении скончался военнослужащий-контрактник Нарек Исилов 1986 года рождения. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом подтвердил пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованисян. 

    По предварительным данным, Н.Исилов получил cмертельное огнестрельное ранение, выстрел был произведен в результате нарушения младшим сержантом правил обращения с оружием при чистке закрепленного за ним автомата. 

    Возбуждено уголовное дело.

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