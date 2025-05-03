Военнослужащие Украины примут участие в параде в Лондоне по случаю Дня победы

ВСУ присоединятся к параду в Великобритании по случаю Дня победы.

ВСУ присоединятся к параду в Великобритании по случаю Дня победы.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

"В понедельник, 6 мая, военнослужащие Вооруженных сил Украины примут участие в масштабном военном шествии в Лондоне по случаю 80-й годовщины Дня победы в Европе (VE Day). Украинские военные будут шагать рядом с примерно 1 тыс. британских солдат, кавалерией и военными оркестрами как символ глобальной поддержки Украины", - сказано в статье.

В рамках памятных мероприятий в Лондоне запланирован военный парад, авиашоу и торжественная служба благодарности в Вестминстерском аббатстве, в которой ожидается участие представителей королевской семьи.

К церемонии также присоединятся и военные из Австралии, Канады и Новой Зеландии.