Военнослужащего российской базы в Армении госпитализировали с огнестрельным ранением

Военнослужащего 102-й российской военной базы в Армении доставили в медицинский центр "Гюмри" с огнестрельным ранением головы.

Военнослужащего 102-й российской военной базы в Армении доставили в медицинский центр "Гюмри" с огнестрельным ранением головы.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе медцентра.

Пациент был доставлен 10 июля около 19:00 в крайне тяжелом состоянии, ему была сделана операция.

23-летний Алексей Г. находится в отделении реанимации, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

В Гюмри распространяется информация о том, что военнослужащий сам выстрелил себе в голову. Другие подробности не сообщаются.