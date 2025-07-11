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Военнослужащего российской базы в Армении госпитализировали с огнестрельным ранением

Военнослужащего российской базы в Армении госпитализировали с огнестрельным ранением Военнослужащего 102-й российской военной базы в Армении доставили в медицинский центр "Гюмри" с огнестрельным ранением головы.
В регионе
11 июля 2025 г. 11:39
Военнослужащего российской базы в Армении госпитализировали с огнестрельным ранением

Военнослужащего 102-й российской военной базы в Армении доставили в медицинский центр "Гюмри" с огнестрельным ранением головы.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе медцентра.

Пациент был доставлен 10 июля около 19:00 в крайне тяжелом состоянии, ему была сделана операция.

23-летний Алексей Г. находится в отделении реанимации, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

В Гюмри распространяется информация о том, что военнослужащий сам выстрелил себе в голову. Другие подробности не сообщаются.

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Версия на английском языке Russian serviceman stationed in Armenia hospitalized with gunshot wound
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda Rusiya bazasının güllələnən hərbçisi xəstəxanaya yerləşdirilib

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