О нас

Военное положение и сроки мобилизации в Украине могут продлить

Военное положение и сроки мобилизации в Украине могут продлить Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона в связи с продлением срока действия военного положения в стране, а также законопроект о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.
В регионе
18 мая 2022 г. 14:43
Военное положение и сроки мобилизации в Украине могут продлить

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона в связи с продлением срока действия военного положения в стране, а также законопроект о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, тексты документов на сайте парламента пока отсутствуют, однако ранее военное положение продлевалось на 30 дней.

Украина ввела режим военного положения утром 24 февраля 2022 года после начала полномасштабных боевых действий со стороны РФ. После этого Рада продлила военное положение на 30 дней, а затем еще на 30 дней - до 25 мая.

Согласно закону о военном положении, на территории Украины может вводиться обязательная трудовая повинность, отчуждение личного имущества, ограничение на передвижение, комендантский час, запрет на торговлю оружием и алкоголем, запрет на массовые мероприятия и забастовки, ограничение работы средств связи и интернета, а также запрет военнообязанным менять место жительства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Мелитополе украинские партизаны взорвали российский бронепоезд
В Мелитополе украинские "партизаны" взорвали российский бронепоезд
18 мая 2022 г. 15:16
Россия высылает дипломатов из пяти стран
Россия высылает дипломатов из пяти стран
18 мая 2022 г. 14:38
Эрдоган раскритиковал НАТО
Эрдоган раскритиковал НАТО
18 мая 2022 г. 14:34
Глава СК: Пашиняна допросят в рамках расследования дела о 44-дневной войне
Глава СК: Пашиняна допросят в рамках расследования дела о 44-дневной войне
18 мая 2022 г. 14:03
Названа причина, по которой генсек НАТО не смог встретиться с премьером Грузии
Названа причина, по которой генсек НАТО не смог встретиться с премьером Грузии
18 мая 2022 г. 14:00
HRW: Действия ВС РФ в Украине могут быть квалифицированы как военные преступления
HRW: Действия ВС РФ в Украине могут быть квалифицированы как военные преступления
18 мая 2022 г. 13:28
В Совбезе РФ обсуждают с зарубежными послами актуальные угрозы безопасности
В Совбезе РФ обсуждают с зарубежными послами актуальные угрозы безопасности
18 мая 2022 г. 13:17
В Брюсселе обсудили военное сотрудничество Грузия-НАТО
В Брюсселе обсудили военное сотрудничество Грузия-НАТО
18 мая 2022 г. 13:10
Лукашенко подписал поправки, предусматривающие смертную казнь за терроризм
Лукашенко подписал поправки, предусматривающие смертную казнь за терроризм
18 мая 2022 г. 12:37
Главы погранслужб стран СНГ обсудили защиту внешних границ Содружества
Главы погранслужб стран СНГ обсудили защиту внешних границ Содружества
18 мая 2022 г. 12:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi