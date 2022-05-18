Военное положение и сроки мобилизации в Украине могут продлить

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона в связи с продлением срока действия военного положения в стране, а также законопроект о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона в связи с продлением срока действия военного положения в стране, а также законопроект о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, тексты документов на сайте парламента пока отсутствуют, однако ранее военное положение продлевалось на 30 дней.

Украина ввела режим военного положения утром 24 февраля 2022 года после начала полномасштабных боевых действий со стороны РФ. После этого Рада продлила военное положение на 30 дней, а затем еще на 30 дней - до 25 мая.

Согласно закону о военном положении, на территории Украины может вводиться обязательная трудовая повинность, отчуждение личного имущества, ограничение на передвижение, комендантский час, запрет на торговлю оружием и алкоголем, запрет на массовые мероприятия и забастовки, ограничение работы средств связи и интернета, а также запрет военнообязанным менять место жительства.