Военно-морские силы Ирана проведут крупномасштабные учения

https://report.az/storage/news/55a527ddad15c44cae928f9a07499e37/dcb298b8-af38-4d4d-b45e-88058847b96f_292.jpg
Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Военно-морские силы Ирана 27 января проведут крупномасштабные учения "Велаят-94".
Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом на пресс-конференции заявил командующий военно-морскими силами Ирана контр-адмирал Хабибуллах Сайяри.
По его словам, военные учения пройдут в проливе Ормуз, Оманском море и в Индийском океане.
Согласно информации, в учениях будут участвовать ракетоносители, транспортные корабли, спасательные и другие подразделения.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости