Военно-морские силы Ирана проведут крупномасштабные учения

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Военно-морские силы Ирана 27 января проведут крупномасштабные учения "Велаят-94".

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом на пресс-конференции заявил командующий военно-морскими силами Ирана контр-адмирал Хабибуллах Сайяри.

По его словам, военные учения пройдут в проливе Ормуз, Оманском море и в Индийском океане.

Согласно информации, в учениях будут участвовать ракетоносители, транспортные корабли, спасательные и другие подразделения.