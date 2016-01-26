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    Военно-морские силы Ирана проведут крупномасштабные учения

    В учениях будут участвовать ракетоносители, транспортные корабли, спасательные подразделения

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Военно-морские силы Ирана 27 января проведут крупномасштабные учения "Велаят-94".

    Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом на пресс-конференции заявил командующий военно-морскими силами Ирана контр-адмирал Хабибуллах Сайяри.

    По его словам, военные учения пройдут в проливе Ормуз, Оманском море и в Индийском океане. 

    Согласно информации, в учениях будут участвовать ракетоносители, транспортные корабли, спасательные и другие подразделения. 

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