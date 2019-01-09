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    Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта из-за снегопада

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Военно-Грузинская дорога, соединяющая Россию со странами Закавказья, закрыта для всех видов транспорта из-за снегопада в Грузии.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

    "С 19:45 мск запрет движения по Военно-Грузинской дороге для всех видов транспорта из-за снегопада в Грузии", - говорится в сообщении.

    Главное управление МЧС России по республике рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении.

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