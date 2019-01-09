Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта из-за снегопада

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Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Военно-Грузинская дорога, соединяющая Россию со странами Закавказья, закрыта для всех видов транспорта из-за снегопада в Грузии.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.
"С 19:45 мск запрет движения по Военно-Грузинской дороге для всех видов транспорта из-за снегопада в Грузии", - говорится в сообщении.
Главное управление МЧС России по республике рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении.
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