Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта из-за снегопада

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Военно-Грузинская дорога, соединяющая Россию со странами Закавказья, закрыта для всех видов транспорта из-за снегопада в Грузии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"С 19:45 мск запрет движения по Военно-Грузинской дороге для всех видов транспорта из-за снегопада в Грузии", - говорится в сообщении.

Главное управление МЧС России по республике рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении.