Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов автотранспорта

Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии из-за непогоды закрыл для всех видов автотранспорта трассу Гудаури - Коби, которая является частью Военно-Грузинской дороги.

Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии из-за непогоды закрыл для всех видов автотранспорта трассу Гудаури - Коби, которая является частью Военно-Грузинской дороги.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба департамента.

"На участке Гудаури - Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета - Степанцминда - Ларс высока вероятность схода лавины, из-за чего на указанном участке запрещено передвижение автотранспорта всех видов", - говорится в сообщении.

В среду утром ведомство сообщило о закрытии участка Гудаури - Коби для большегрузов из-за снега.