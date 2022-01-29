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Военно-Грузинская дорога открылась для всех видов транспорта

Военно-Грузинская дорога открылась для всех видов транспорта Движение по Военно-Грузинской дороге, связывающей Россию и Грузию, открыто для всех видов транспорта.
В регионе
29 января 2022 г. 12:08
Военно-Грузинская дорога открылась для всех видов транспорта

Движение по Военно-Грузинской дороге, связывающей Россию и Грузию, открыто для всех видов транспорта.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила в субботу пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение для всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из РФ с 8:20 мск 29 января до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Военно-Грузинская дорога была закрыта для большегрузного транспорта минувшим вечером из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию и Грузию.

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