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Военный бюджет России в 2020 году упадет на девятое место в мире

Военный бюджет России в 2020 году упадет на девятое место в мире

Военный бюджет Российской Федерации в 2020 году упадет на девятое место в мире, в то время как в 2019 году он находился на восьмом месте, а годом ранее - на седьмом. 

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

Министр подчеркнул, что это обусловлено тем, что в количественном выражении военный бюджет РФ остается практически неизменным на протяжении нескольких лет. Падение же на девятое место связано с ежегодным ростом военных бюджетов США и других стран.

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