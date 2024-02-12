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Военная полиция Армении: Инцидент на границе с Азербайджаном будет расследован, виновные будут наказаны

Военная полиция Армении: Инцидент на границе с Азербайджаном будет расследован, виновные будут наказаны Военная полиция Минобороны Армении проводит расследование в связи с заявлением Азербайджана о том, что в результате выстрела армянских пограничников был ранен азербайджанский военнослужащий.
В регионе
12 февраля 2024 г. 19:36
Военная полиция Армении: Инцидент на границе с Азербайджаном будет расследован, виновные будут наказаны

Военная полиция Минобороны Армении проводит расследование в связи с заявлением Азербайджана о том, что в результате выстрела армянских пограничников был ранен азербайджанский военнослужащий.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении армянского военного ведомства.

"Информация об открытии огня армянскими пограничниками расследуется. В письменных приказах вышестоящего командования четко определены случаи, когда военнослужащий, оценив обстановку, может и (или) обязан принять решение об открытии огня. Если это обстоятельство подтвердится, виновные в нарушении приказа будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Отметим, что ВС Армении обстреляли позиции войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в направлении села Коллугышлак Зангиланского района, в результате военнослужащий Парвиз Агакиши оглу Халилзаде получил ранения.

Инцидент произошел 12 февраля примерно в 13:37 по местному времени на участке условной азербайджано-армянской госграницы в Зангиланском районе.

Обстрел велся с позиций вооруженных сил Армении, расположенных в направлении поселка Неркин-Анд Гафанского района.

Раненый военнослужащий был эвакуирован на вертолете в профильное медицинское учреждение.

Инцидент, включая момент обстрела с армянской стороны, зафиксирован камерами видеонаблюдения.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan hərbi polisi: Azərbaycanla sərhəddəki insident araşdırılacaq və günahkarlar cəzalandırılacaq

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