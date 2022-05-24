Военная городская аминистрация: Российские войска вошли в Светлодарск

Российские войска 24 мая вошли в Светлодарск (Донецкая область) Украины. Они установили российский флаг на здание городского совета.

Российские войска 24 мая вошли в Светлодарск (Донецкая область) Украины. Они установили российский флаг на здание городского совета.

Как передает Report cо ссылкой на РБК-Украина, начальник Светлодарской военной администрации Сергей Гошко заявил о том, что город захвачен российскими войсками.

По его словам, по улицам Светлодарска ходят военные и проверяют документы у местных. Он также отметил, что большого присутствия противника не наблюдается, они ходят группами по пять человек.

Отметим, в Светлодарске находится Углегорская ТЭС с крупнейшими производственными мощностями в Украине.