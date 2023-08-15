О нас

Военком в Армении арестован за получение взятки в 23 тыс. долларов

Военком в Армении арестован за получение взятки в 23 тыс. долларов Глава Зангезурского территориального отдела Службы призывного и мобилизационного укомплектования Минобороны Армении С. Д. получил взятку в 23 тыс. долларов, чтобы освободить призывника от службы в армии.
В регионе
15 августа 2023 г. 15:58
Военком в Армении арестован за получение взятки в 23 тыс. долларов

Глава Зангезурского территориального отдела Службы призывного и мобилизационного укомплектования Минобороны Армении С. Д. получил взятку в 23 тыс. долларов, чтобы освободить призывника от службы в армии.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Антикоррупционном комитете.

В частности, житель Еревана Г.Х. летом 2023 года обратился к нему с просьбой освободить сына от армии на основании надуманной болезни.

Для того, чтобы признать призывника негодным его прописали в Горисе, призыв оттуда подпадает под юрисдикцию зангезурского отдела.

В обмен на "услугу" С. Д. получил взятку в размере 8,887 млн драмов (23 тыс. долларов).

Должностное лицо и отец призывника были задержаны. Им предъявлено обвинение, после чего их арестовали.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda hərbi komissar 23 min dollar rüşvət aldığı üçün həbs olunub

Самое важное

В миссии ЕС опровергли информацию Минобороны Армении
В миссии ЕС опровергли информацию Минобороны Армении
15 августа 2023 г. 16:51
В Шуше обнаружено очередное массовое захоронение
ФотоВ Шуше обнаружено очередное массовое захоронение
15 августа 2023 г. 15:24
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии фармацевтического завода Diamed в Баку
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии фармацевтического завода Diamed в Баку
15 августа 2023 г. 14:09
Созданы условия для свободного перехода гражданских армян через ППП в Лачыне в сопровождении МККК
ВидеоСозданы условия для свободного перехода гражданских армян через ППП в Лачыне в сопровождении МККК
15 августа 2023 г. 11:52
Эксперт в области межправа Родни Диксон: Эмоциональный доклад Окампо в корне ошибочен
Эксперт в области межправа Родни Диксон: Эмоциональный доклад Окампо в корне ошибочен
14 августа 2023 г. 21:03
Минобороны: Наблюдается активность незаконных армянских вооруженных формирований
Минобороны: Наблюдается активность незаконных армянских вооруженных формирований
14 августа 2023 г. 18:39
Нахчыванские НПО обратились к международной общественности
Нахчыванские НПО обратились к международной общественности
14 августа 2023 г. 16:42
В МИД Азербайджана осудили теракт в Иране
В МИД Азербайджана осудили теракт в Иране
14 августа 2023 г. 14:12
Акиф Исламзаде награжден орденом Шохрат
Акиф Исламзаде награжден орденом "Шохрат"
14 августа 2023 г. 14:12
​​​​​​Омбудсмен сделала заявление о проводимой Арменией политике ненависти к Азербайджану
​​​​​​Омбудсмен сделала заявление о проводимой Арменией политике ненависти к Азербайджану
14 августа 2023 г. 12:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi