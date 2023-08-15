Военком в Армении арестован за получение взятки в 23 тыс. долларов

Глава Зангезурского территориального отдела Службы призывного и мобилизационного укомплектования Минобороны Армении С. Д. получил взятку в 23 тыс. долларов, чтобы освободить призывника от службы в армии.

Глава Зангезурского территориального отдела Службы призывного и мобилизационного укомплектования Минобороны Армении С. Д. получил взятку в 23 тыс. долларов, чтобы освободить призывника от службы в армии.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Антикоррупционном комитете.

В частности, житель Еревана Г.Х. летом 2023 года обратился к нему с просьбой освободить сына от армии на основании надуманной болезни.

Для того, чтобы признать призывника негодным его прописали в Горисе, призыв оттуда подпадает под юрисдикцию зангезурского отдела.

В обмен на "услугу" С. Д. получил взятку в размере 8,887 млн драмов (23 тыс. долларов).

Должностное лицо и отец призывника были задержаны. Им предъявлено обвинение, после чего их арестовали.