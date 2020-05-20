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Водители застрявших в Грузии грузовиков пройдут тест на коронавирус

Водители застрявших в Грузии грузовиков пройдут тест на коронавирус

Водители застрявших в Грузии грузовиков будут включены в целевые группы, которые сдадут тест в связи с коронавирусом в стране.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе. 

По его словам, с соответствующими государственными структурами ведется работа в этом направлении: "Тестирование не будет касаться водителей, проезжающих транзитом через Грузию. Проверка коснется лишь водителей, оставшихся на территории страны. В течение дня будет протестировано около 250-300 человек".

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