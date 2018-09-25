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    Водители проводят акцию протеста у здания правительства Армении

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Водители, обслуживающие маршрут Ереван – Армавир, проводят акцию протеста в Ереване. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, водители  с утра припарковали свои микроавтобусы напротив здания правительства Армении.

    Протестующие отказываются работать на трассе Ереван –Армавир. По их словам, пассажиров в данном направлении перевозят не только законно, но и незаконно работающие водители, что существенно влияет на пассажиропоток.

    В настоящее время  представители руководства компании перевозчика находятся в министерстве транспорта, связи и информационных технологий Армении, где проходит встреча с сотрудниками ведомства.

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