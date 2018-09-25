Водители проводят акцию протеста у здания правительства Армении

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Водители, обслуживающие маршрут Ереван – Армавир, проводят акцию протеста в Ереване. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, водители с утра припарковали свои микроавтобусы напротив здания правительства Армении.

Протестующие отказываются работать на трассе Ереван –Армавир. По их словам, пассажиров в данном направлении перевозят не только законно, но и незаконно работающие водители, что существенно влияет на пассажиропоток.

В настоящее время представители руководства компании перевозчика находятся в министерстве транспорта, связи и информационных технологий Армении, где проходит встреча с сотрудниками ведомства.