Водитель азербайджанского происхождения погиб в ДТП в Турции

Водитель азербайджанского происхождения погиб в серьезном ДТП в провинции Эрзурум в Турции.

Водитель азербайджанского происхождения погиб в серьезном ДТП в провинции Эрзурум в Турции.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, 37-летний В.Н. (имя и фамилия не разглашаются - ред.) азербайджанского происхождения, находившийся за рулем фуры, на трассе Олту-Тортум не справился с управлением, в результате чего тягач сначала врезался в препятствие, а затем перевернулся.

На место происшествия были привлечены сотрудники экстренных служб. Пострадавшего водителя незамедлительно доставили в Тортумскую государственную больницу, но жизнь пациента спасти не удалось.