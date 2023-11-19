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Водитель азербайджанского происхождения погиб в ДТП в Турции

Водитель азербайджанского происхождения погиб в ДТП в Турции Водитель азербайджанского происхождения погиб в серьезном ДТП в провинции Эрзурум в Турции.
В регионе
19 ноября 2023 г. 21:11
Водитель азербайджанского происхождения погиб в ДТП в Турции

Водитель азербайджанского происхождения погиб в серьезном ДТП в провинции Эрзурум в Турции.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, 37-летний В.Н. (имя и фамилия не разглашаются - ред.) азербайджанского происхождения, находившийся за рулем фуры, на трассе Олту-Тортум не справился с управлением, в результате чего тягач сначала врезался в препятствие, а затем перевернулся.

На место происшествия были привлечены сотрудники экстренных служб. Пострадавшего водителя незамедлительно доставили в Тортумскую государственную больницу, но жизнь пациента спасти не удалось.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanəsilli sürücü Türkiyədə ağır yol qəzasında ölüb

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