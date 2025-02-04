Во взрыве в ЖК "Алые паруса" подозревается ранее судимый гражданин Армении

Вторым погибшим в теракте в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, оказался смертник, ранее судимый гражданин Армении.

Вторым погибшим в теракте в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, оказался смертник, ранее судимый гражданин Армении.

Как передает Report, об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

Отмечается, что он привел в действие, предварительно, мину МОН-50 при появлении основателя батальона "АрБат" (армянский батальон), президента Федерации бокса т.н. "ДНР" Армена Саркисяна.

Известно, что Саркисян был одним из крупнейших поставщиков табачной продукции из-за рубежа. В этой связи рассматриваются две версии: причастность украинских спецслужб и борьба за рынок табачной продукции.

Отметим, что вчера российские СМИ сообщили о том, что в лифтовом помещении взорвалось неустановленное устройство. В результате инцидента погиб один человек, пострадали пятеро. Саркисян был госпитализирован, впоследствии умер в больнице от полученных ран.

По данным СМИ, Саркисян в 2014 году был объявлен властями Украины в международный розыск. Его называли одним из организаторов штурма горсовета и здания городской милиции в Горловке в апреле того же года. В апреле 2018 года по запросу Генпрокуратуры Украины его задержали во Франции, но не экстрадировали.