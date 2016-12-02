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    Во всех министерствах Армении будут проведены по меньшей мере 20%-ые сокращения

    ​Жаманак: Большая волна сокращений ожидается после парламентских выборов

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В ближайшем будущем практически во всех министерствах и ведомствах Армении ожидаются большие сокращения. Во внутреннем порядке всем министерствам поручено приготовиться, как минимум, к 20%-ым сокращениям. Как сообщает Report, об этом пишет "Жаманак".

    Накануне премьер-министр  Армении Карен Карапетян заявил, что будет сокращено пять Офисов по реализации программ. Министр экологии Арцвик Минасян заявил в свою очередь, что в руководимом им ведомстве сокращения могут достигнуть 22%.

    "Согласно нашим сведениям, большая волна сокращений ожидается после парламентских выборов. Волна сокращений не коснется только министерства обороны, полиции и СНБ", - пишет газета.

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