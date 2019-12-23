Во Всеармянском фонде "Айастан" выявлены крупные нарушения

Аудиторская палата Армении в 2018-2019 годах провела проверки во Всеармянском фонде "Айастан", в ходе которых были выявлены крупные нарушения на сумму 89,942 млн драмов (190 тыс. долларов). Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Государственной контрольной службы Армении.

Нарушения были связаны с расходами в рамках мероприятий, посвященных 100-летию так называемого "геноцида армян". В частности, не были организованы оговоренные договорами концерты, не был снят фильм и другие.

Ранее сообщалось, что суд общей юрисдикции принял решение об отмене освобождения под залог бывшего исполнительного директора Всеармянского фонда «Айастан» Ара Варданяна и применении к нему в качестве меры пресечения ареста.