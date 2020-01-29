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Во время землетрясения в Турции операторы не покинули рабочие места - ВИДЕО

Во время землетрясения в Турции операторы не покинули рабочие места

Тот факт, что во время сильного землетрясения в Турции операторы не покинули рабочие места, вызвал в соцсетях большой интерес.

Как сообщает Report со ссылкой на İHA, в момент подземных толчков в городе Диярбакыр операторы службы скорой помощи "112" не покинули рабочие места и отвечали на поступающие звонки. 

Их поступок вызвал восхищение. 

Отметим, что 25 января в городе Элазыг произошло землетрясение силой 6.8 баллов, в результате чего погибли 40, ранены 1 607 человек. 

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