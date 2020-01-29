Во время землетрясения в Турции операторы не покинули рабочие места - ВИДЕО

Тот факт, что во время сильного землетрясения в Турции операторы не покинули рабочие места, вызвал в соцсетях большой интерес.

Как сообщает Report со ссылкой на İHA, в момент подземных толчков в городе Диярбакыр операторы службы скорой помощи "112" не покинули рабочие места и отвечали на поступающие звонки.

Их поступок вызвал восхищение.

Отметим, что 25 января в городе Элазыг произошло землетрясение силой 6.8 баллов, в результате чего погибли 40, ранены 1 607 человек.