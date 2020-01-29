Во время землетрясения в Турции операторы не покинули рабочие места - ВИДЕО

Тот факт, что во время сильного землетрясения в Турции операторы не покинули рабочие места, вызвал в соцсетях большой интерес.
Как сообщает Report со ссылкой на İHA, в момент подземных толчков в городе Диярбакыр операторы службы скорой помощи "112" не покинули рабочие места и отвечали на поступающие звонки.
Их поступок вызвал восхищение.
Отметим, что 25 января в городе Элазыг произошло землетрясение силой 6.8 баллов, в результате чего погибли 40, ранены 1 607 человек.
DiyarbakÄ±r 112 Ã§alÄ±ÅanlarÄ±, deprem anÄ±nda gÃ¶rev yerlerini terk etmedi— Ä°hlas Haber AjansÄ± (@ihacomtr) 29 ÑÐ½Ð²Ð°ÑÑ 2020 Ð³.
ElazÄ±Ä'da meydana gelen ve DiyarbakÄ±râda da hissedilen 6.8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄÃ¼ndeki deprem anÄ±nda DiyarbakÄ±r 112 Acil Servis Komuta Merkezi Ã§alÄ±ÅanlarÄ±nÄ±n gelen Ã§aÄrÄ±lara cevap vermesi takdir topladÄ±. Ä°Åte o anlar... pic.twitter.com/exsqxOt3d0