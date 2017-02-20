Во время столкновений в центре Киева избили депутата

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Во время столкновений в центре Киева избили народного депутата Егора Соболева.

Как передает Report, об этом сам депутат сообщил на своей странице в Facebook.

"Поздравляю Президента Порошенко и министра внутренних дел Авакова. Стянул в район Банковой несколько тысяч правоохранителей. Этим господам удалось разорвать митинг людей, выступающих против торговли с оккупированными территориями, нескольких задержать, нескольких сделать клиентами скорой, а главное разорвать палатку, которую мы хотели установить на углу Банковой и Институтской. Блестящая победа новой полицией вместе с Нацгвардией", - написал он.

"Что тут скажешь? Кто с нами, кто понимает, что так оставлять дальше это нельзя - приходите. Кто не может сейчас в ночи, завтра в 19:00 ждем под стелой ", - добавил Е.Соболев.