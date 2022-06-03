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Во время протестов в Армении пострадали десятки человек

Во время протестов в Армении пострадали десятки человек Очередной протест армянской оппозиции 3 июня привел к столкновениям с полицией.
В регионе
3 июня 2022 г. 22:42
Во время протестов в Армении пострадали десятки человек

Очередной протест армянской оппозиции 3 июня привел к столкновениям с полицией.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, полиция пыталась помешать протестующим, которые хотели продвинуться к резиденции премьер-министра.

Правоохранительные органы впервые применили против протестующих свето-шумовую гранату. Сообщается, что в результате столкновения пострадали около 38 человек. Среди них сотрудники полиции.

Ситуация обострилась после того, как вице-спикер парламента от оппозиции Ишхан Сагателян призвал полицейских разблокировать дорогу, ведущую к зданию Национального Собрания. После этого между митингующими и правоохранителями началась стычка.

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