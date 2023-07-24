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Во время атаки на Одессу россияне повредили консульское здание Греции

Во время атаки на Одессу россияне повредили консульское здание Греции В Одессе из-за ракетного обстрела повреждены 50 домов, в том числе консульство Греции
В регионе
24 июля 2023 г. 01:51
Во время атаки на Одессу россияне повредили консульское здание Греции

В Одессе из-за ракетного обстрела повреждены 50 домов, в том числе консульство Греции

Как передает Report, об этом в своем видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что в Одессе это уже второе здание консульства, частично разрушенное в результате российского обстрела: 20 июля пострадало консульство Китая.

В.Зеленский также рассказал о том, что при обстреле Одессы использовались 19 ракет разных типов: сделано это было для того, чтобы их сложнее было сбить, и это привело к разрушениям большего масштаба. По его словам, Свято-Преображенский собор Одессы был обстрелян российской противокарабельной ракетой X-22. "В 1936 году собор разграбили и уничтожили большевики. Он был восстановлен уже в независимой Украине, и вот снова террористы пытаются его уничтожить", подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Odessaya raket hücumu nəticəsində Yunanıstan konsulluğunun zədələndiyini açıqlayıb

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