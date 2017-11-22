Во время антитеррористической операции в Тбилиси убиты трое террористов, один захвачен живым

Тбилиси. 22 ноября. REPORT.AZ/ Во время антитеррористической операции в жилом доме на проспекте Габриэля Салоса на территории Исани-Самгорийского района Тбилиси убиты трое террористов, один захвачен живым.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на проведенном брифинге заявила сотрудница Службы госбезопасности Грузии Нино Гиоргобиани.

В ходе операции были ранены двое спецназовцев и сотрудники министерства внутренних дел Грузии. Утром один из раненых спецназовцев скончался в больнице.