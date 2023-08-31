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Во Внуково ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов

Во Внуково ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов Работа аэропорта Внуково в Москве временно ограничена.
В регионе
31 августа 2023 г. 10:09
Во Внуково ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов

Работа аэропорта Внуково в Москве временно ограничена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

"По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 05:21 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани", - отметили в пресс-службе.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат над территорией Воскресенского района Московской области. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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