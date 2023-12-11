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Во Внуково самолет с радиоактивными веществами на борту совершил аварийную посадку

Во Внуково самолет с радиоактивными веществами на борту совершил аварийную посадку Самолет рейса Ханты-Мансийск - Москва, который ранее подал сигнал бедствия, сел в столичном аэропорту Внуково. На борту самолета находится 19 кг радиоактивного вещества.
В регионе
11 декабря 2023 г. 10:35
Во Внуково самолет с радиоактивными веществами на борту совершил аварийную посадку

Самолет рейса Ханты-Мансийск - Москва, который ранее подал сигнал бедствия, сел в столичном аэропорту Внуково. На борту самолета находится 19 кг радиоактивного вещества.

Как передает Report, об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источники.

По его данным, самолет авиакомпании Utair с 104 пассажирами на борту подал сигнал бедствия о неисправности шасси около 01:00.

"На борту находится 19 килограммов радиоактивного вещества, которое относится к категории опасных грузов, но разрешено Министерством транспорта РФ", - отмечает канал. Опасный груз на борту не пострадал.

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Версия на азербайджанском языке Göyərtəsində radioaktiv maddələr olan təyyarə Moskva aeroportuna təcili eniş edib
Версия на английском языке Plane carrying radioactive substances makes emergency landing at Moscow's Vnukovo airport

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