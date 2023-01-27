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Управделами президента: Пострадавших при ЧП с вертолетом во Внуково нет

Управделами президента: Пострадавших при ЧП с вертолетом во Внуково нет Пострадавших в происшествии с вертолетом специального летного отряда "Россия" в аэропорту Внуково нет, сообщила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.
В регионе
27 января 2023 г. 15:46
Управделами президента: Пострадавших при ЧП с вертолетом во Внуково нет

Пострадавших в происшествии с вертолетом специального летного отряда "Россия" в аэропорту Внуково нет, сообщила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

"Вертолет только готовился к вылету, возможно, из-за сильного ветра его "раскрутило", из-за чего поврежден винт", - сказала она. Крылова подчеркнула, что "пострадавших нет".

15.33

Во Внуково совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. Есть пострадавшие.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

По предварительным данным, вертолет задел лопастями землю при посадке.

"Вертолет Ми-8 при посадке во Внуково зацепил лопастями землю и получил повреждения. По предварительным данным, есть пострадавшие", - сообщили в экстренных службах.

ТАСС сообщил, что вертолет повредил при посадке винт. Mash уточняет, что верхний винт разрушил задний.

По данным РБК, вертолет принадлежит специальному летному отряду "Россия". Он занимается перевозкой первых лиц государства.

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