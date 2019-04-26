Летом во властной вертикали Армении ожидаются серьезные кадровые перестановки. Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Иратес", ссылаясь на собственные источники.

"Напомним, что при премьер-министре действует состоящая из нескольких человек команда, осуществляющая кадровый "кастинг", на результаты исследований которой также подействуют изменения, которые будут, в первую очередь, в правительстве, причем на самом высоком уровне. Наши источники в кабмине не исключают, что дело может дойти и до Каргин Айко – мэра Еревана. Дело в том, что сегодняшний грязный, неухоженный вид города уже действует на нервы и премьера. Если все так продолжится, то в июне-июле в плане сбора мусора будет просто катастрофическая ситуация. Глава кабмина пожертвует Марутяном, чтобы успокоить и без того разочаровавшийся народ. Просто параллельно с этим встает вопрос, а кого назначить? Среди членов блока «Мой шаг» в Совете старейшин Еревана нет компетентного человека, который сможет позаботиться о проблемах города", - сказал наш источник", - отмечает издание.