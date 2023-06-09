Во Владивостоке ввели режим ЧС из-за мощных ливней

Власти Владивостока ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за сильных ливней, повредивших дороги и тротуары и затопивших улицы.

Власти Владивостока ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за сильных ливней, повредивших дороги и тротуары и затопивших улицы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает администрация города.

В Приморье действует штормовое предупреждение из-за сильных дождей 9-10 июня. Локальные осадки идут в отдельных районах края. Во Владивостоке ливень начался во второй половине дня в четверг. По данным синоптиков, менее чем за сутки в городе выпала месячная норма осадков, она побила рекорд 30-летней давности.

"Во Владивостоке в результате обрушившегося 8 и 9 июня циклона, который принес значительные разрушения, введен режим чрезвычайной ситуации. Решение было принято на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.

По данным мэрии, из-за сильного ливня на дорогах образовывались подтопления, местами сошел грунт с косогоров, поврежденными оказались тротуары, подпорные стены и дороги. На ряде объектов сильными потоками воды смыло асфальт и брусчатку. Оказались повалены несколько деревьев. Зафиксированы жалобы на протечки кровель в жилых домах и социальных объектах. Фиксировались отключения электричества.